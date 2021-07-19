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Haberler Yaşam Eski kız arkadaşını arayıp önce haber verdi, sonra aracını benzin döküp yaktı

Eski kız arkadaşını arayıp önce haber verdi, sonra aracını benzin döküp yaktı

Antalya’da yaşayan yerleşik yabancı kadının sevgilisi, kadının aracına benzin döküp yaktı. Yangına ilk müdahaleyi, dumanları gören komşular bahçe hortumu ile yaptı. Olayı anlatan komşu Ramazan Utku ise “Sokağın başından geliyor, arabaya benzin döküp çakmağa basıyor” dedi.

Eski kız arkadaşını arayıp önce haber verdi, sonra aracını benzin döküp yaktı
İHA

19.07.2021, 22:01 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021, 22:02

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi 713 sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yerleşik yabancı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı aracını evinin önüne park etti.

14.30 sıralarında ise araçtan dumanlar yükseldiğini gören komşular, bahçe hortumu ile yangına müdahale etti. O sırada olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yanan araca müdahale ederek söndürme çalışmasını gerçekleştirdi. Öte yandan, aracı yanan Svıtlana Borysenko, polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşı M.E'nin kendisini arayıp aracını yakacağını söylediğini belirtti.



"YANAN ARACA BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETTİ"
Aracın yandığını görüp bahçe hortumu ile söndürmeye çalışan komşu Hatice Utku, "Hortumla geldim söndürdüm. Yanıyordu, duman tütüyordu. Pat pat etti patladı. İlk müdahaleyi ben yaptım. Korktum, doğalgaz var orada patlar sandım" dedi.

"ARABAYA BENZİN DÖKÜP ÇAKMAK ÇAKIYOR"
Olayı anlatan komşu Ramazan Utku, " Sokağın başından geliyor, arabaya benzin döküp çakmağa basıyor. Arabanın arkasından dolanıyor" diye konuştu.

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