İl il bayram namazı saatleri

Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününü 20 Temmuz Salı günü idrak etmeye hazırlanırken, illerdeki bayram namazı saatleri de belli oldu.
Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününü 20 Temmuz Salı günü idrak etmeye hazırlanırken, illerdeki bayram namazı saatleri de belli oldu.
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