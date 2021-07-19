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Haberler Yaşam İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri

19.7.2021

Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününü 20 Temmuz Salı günü idrak etmeye hazırlanırken, illerdeki bayram namazı saatleri de belli oldu.

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