Kargolar bugün açık mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu?

Kargolar bugün açık mı? Kargolar Arefe günü çalışıyor mu? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Kargo gönderecek olan arefe ve bayramda kargoların çalışıp çalışmadığını araştırıyor. İşte arefe ve bayramda kargoların çalışma durumu....

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?

PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir

MNG KARGO BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.

SÜRAT KARGO BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.

ARAS KARGO BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Aras Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise yarım gün hizmet vermektedir.