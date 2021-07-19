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Kimler kurban kesemez? Kurban kesmek kimlere farz?

Kurban Bayramı öncesi araştırmalar devam ediyor. Kurban ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de kimler kurban kesemez? Kurban kesmek kimlere farz? sorusu oldu. İşte Diyanet verilerine göre merak edilen sorunun cevabı...

Kimler kurban kesemez? Kurban kesmek kimlere farz?

19.07.2021, 14:34

Mübarek Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Bayram hazırlıkları devam ederken araştırmalar da sürüyor. Kimisi bayramı tatilde değerlendirirken kimisi de ailesi ile birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bayramda en çok merak edilen sorulardan biri de kimlerin kurban kesip kesemeyeceği oldu. İşte merak edilen sorunun cevabı...

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban Bayramı namazı kaç rekattır? Bayram namazı nasıl kılınır?

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