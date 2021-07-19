Rize’de kayıpları arama çalışmaları sürüyor

RİZE'DE şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Temmuz'da merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının 2 noktada, 57'si dalgıç olmak üzere toplam 244 kurtarma personeliyle devam ettiği belirtildi.

EKİPLER BÖLGEDE

İL Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 4'er kişilik 5 ekip, merkezde koordinasyon için 6 personel olmak üzere toplam 26 personelle zarar tespit çalışmaları yürütüldüğü aktarılan açıklamada, çalışmalar neticesinde 14 konut, 16 iş yeri ve 16 araçta hasar tespit edildiği kaydedildi. İl Özel İdaresi sorumluluğundaki 346 köyden 143'ünün afetten etkilendiği ifade edilen açıklamada, yürütülen çalışma sonucu ulaşım sağlanamayan köy bulunmadığı, 55 köyde yol temizleme ve hafriyat kaldırma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.