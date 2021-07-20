Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" dedi.

Dönüşe bırakmayın.

Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021