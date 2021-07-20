  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olunması çağrısında bulunarak, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın" dedi.

Bakan Koca'dan aşı çağrısı
DHA

20.07.2021, 18:12

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Koca'dan aşı çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.