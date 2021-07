Merve Özbey ve eşi özel hayatını ilk kez anlattı

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz yıl iş insanı Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. Ardından da kızları Elif Özüm dünyaya geldi. Sakin, mutlu ve huzurlu bir aile oldular. Çift, dört aylık kızları Elif Özüm ile ilk röportajlarını GÜNAYDIN'a verdi.

Gözlerden uzak yaşayan, mutlu ve huzurlu bir aile oldunuz. Kendi içinizdeki dengeleri nasıl kurdunuz?

Gözlerden uzak yaşamak için bir çabamız yok fakat pandemi ve konserlerin yapılamaması bu duruma sebep oldu. Aile düzenimiz, birbirimizin fikirlerine saygı duymak üzerine kurulu. Birbirimizin fikirlerine çok güveniriz. Evliliğin, birbirimize saygı duyduğumuz sürece yıkılmaz bir kale olacağına inanıyoruz. Sevgi çok önemlidir ama her şeyden önce saygı geliyor.

Bir sanatçıyla iş insanının evliliği nasıl oldu peki?

Bizim uzun zaman öncesinden gelen bir birlikteliğimiz var. Birbirimizin işine saygı duyuyoruz. Eşim, işlerini benim takvimime göre ayarlıyor ve her konserde yanımda oluyor. Her yere birlikte seyahat etmemiz, konserlerde yanımda olduğunu bilmek, kendimi güvende hissetmemi ve keyifli olmamı sağlıyor.



ELİF HAYATIMIZIN BAŞKAHRAMANI

Nasıl bir anne oldunuz? Elif Özüm sizi nasıl değiştirdi?

Nasıl bir anne olduğumla ilgili hiçbir fikrim yok. Tüm benliğimi, eşime ve çocuğuma vermeye çalışıyorum. Daha çok başındayız. Elif daha 4 aylık. Anneliğin en büyük tanımlarından biri, yetersizlik duygusu, ben de o duyguyu yaşıyorum sık sık. Kendimize göre tatlı, bahçeli bir evimiz var. Önceleri, arı ve böcekten çok korkardım. Elif bahçede olunca hiçbir böcekten korkmuyorum. Onunla birlikte her şeyi yeniden keşfediyorum ve öğreniyorum. Onun her gün yeni bir şey yaptığına şahit olmak muhteşem bir durum.

Herkes, kız çocuklarının, babalarına daha düşkün olduğunu söyler. Sizde durumlar nasıl?

Nasıl olduğunu bu ay anladım. Bir kere, görünüşü ve tavırlarıyla aynı babası. Elif, normalde çok derin uyuyor ama eşim eve girdiğinde ondan 'Hımmm' diye bir ses duyuyoruz. Babasının konuşmalarına tepki veriyor. Utanmalar da başladı. Belli ki, baba-kız aşkının önüne geçemeyeceğim.

Çocuk, eşler arasındaki ilişkiyi nasıl dönüştürüyor?

Sorumluluklar çok artıyor. Çalışma azmi ve ona iyi bir gelecek kurmakla ilgili kaygılar çok artıyor ama biz, çocuğumuz olmasını çok istedik ve Allah, bize Elif'i nasip etti. Hayatımızın başkahramanı artık Elif. Bu demek değil ki, eşimle birbirimize olan sevgimiz ve aşkımız bitecek. Arada küçük molalar, anne-baba sohbetleri yapıyoruz. İleride de böyle olacağına inanıyorum. Evladımız kesinlikle bizim önceliğimiz ama kendimizden de vazgeçmemek için çaba harcıyoruz. Ebeveyn olmaya daha yeni alışıyoruz. Hem Elif'in mutluluğu, hem de kendi mutluluğumuz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İleride de böyle olacağını düşünüyorum.

EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRMÜYOR

Evlilik, aşkı öldürüyor mu peki?

Bunu bir de eşime sormak gerek ama bence öldürmüyor.

Bayram size ne ifade ediyor?

Biz, geleneklere, göreneklere bağlı bir aileyiz ve ailelerimize çok düşkünüz. Covid-19 sonrasında eksiksiz bir bayrama gireceğiz. Allah, bu hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlere rahmet eylesin; ailelerine sabır versin. Bayramda kalabalık olmak, aileyle birlikte bayram sofrasına oturmak, benim için çok önemli. Bu, Elif'in ikinci bayramı olacak. İlk bayramında, çorabını yastığının altına, ayakkabılarını da baş ucuna koymuştum. Onu, bu duygularla yetiştirmeye çalışıyorum. Bayram denilince, aklıma çocukluğum geliyor. Eski tadında olmasa bile, kendi içimizde onu yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah, eksiksiz, nice bayramlar görürüz.

Bayramları siz nasıl kutluyorsunuz; büyüklerinizi ziyaret eder misiniz, telefonla arar mısınız?

Büyüklerimi kesinlikle ararım. Geleneksel aile ziyaretlerini de yapardık ama pandemi yüzünden iki senedir evde oturduğumuz için, bu bayramın her gününü konserle doldurduk. Genel iş tempomdan dolayı ziyaretleri bir gün önce ya da sonra yapabiliyorum. Ailelerimiz de bu konuda çok anlayışlılar.



APAR TOPAR AMELİYATA ALINDIM

■ Sizi, minik kızınızın doğumuna götürmek istiyoruz. O gün neler yaşadınız?

O gün bizim için zor bir gündü. Ben 6,5 aylık hamileyken babacığımı kaybettim. Elif hanım da 29. haftada gelmeye kalktı. 4-5 hafta boyunca, ona bir zarar gelmemesi için, sadece tuvalete gitmek için ayağa kalktım. 36. haftada da plasenta yaşlanmasından dolayı Elif'in karnımda gelişiminin durduğunu öğrendik. 37. haftada kontrole gitmişken, apar topar ameliyata alındım. O gün çok enteresan şeyler oldu. Kontrole giderken yanlışlıkla hastanenin yoluna girdik. Kenan da "İster misin son kontrolün olsun?" dedi. Gerçekten de öyle oldu. Kontrolden eve gitmeme bile izin vermediler. Şimdi her şey yolunda. Elif'in sağlığı yerinde, tam bir tontiş oldu.



ELİF MASKESİZ İNSAN GÖRÜNCE AĞLIYOR

■ Doğumun pandemi sürecine denk gelmesi sizi zorladı mı?

Tabii ki zorladı. 40 günlük süreçte ailemiz hep yanımızdaydı ama dostlarımız hâlâ çocuk görmeye gelemedi. Geçenlerde bir restorana gittiğimizde, Elif sebepsiz yere ağlamaya başladı. İnsanlardan korktuğunu fark ettik. Maskeli insanlardan değil; maskesiz olanlardan korkuyor.

Bir yandan bu sürecin avantajı da oldu. Böyle bir zamanda doğduğu için, çocuğumla fazla zaman geçirebiliyorum. Pandemi benden çok şey götürdü ama bana evladımı getirdi.

KENAN KEŞKE MUTFAĞA GİRMESE!

■ Eşiniz Kenan Bey, evle ne kadar ilgili; mutfağa girer mi, ev işlerinizde iş bölümünüz var mı?

Mutfağa girer, keşke girmese. Çok güzel yemek yapıyor ama etraf çok dağılıyor. İhtiyaç duyduğumuz her alanda birbirimize yardımcı oluyoruz. Çok güzel bir yol arkadaşlığımız var. Saygı olunca, her şey oluyor; her konuda yardımlaşırız. Çünkü biliyorsunuz ki, karşınızdaki insan sadece çalışıp size bakmak için yanınızda değil. Ben de, aynı şekilde, sadece ev işi ve çocuk yapmak için hayatında değilim. Aramızda saygı ve sevgi olduğu için her şeyi bölüşüyoruz.



TURNEDE BEBEĞİMİZ YANIMIZDA OLACAK

■ Bu yıl eşiniz ve kızınızla bayramı nasıl geçireceksiniz?

Bayramda gündüzleri birlikte olacağız. Akşam konserlerim olacak. Kendimi, 1-2 gün ayrı kalabilmeye hazırlıyorum. Kızımın rahat edebilmesi için her şeyi hazırladık fakat geleceği için de çalışmak zorundayım. Çok zorlu lokasyonlar olmadığı müddetçe, Elif konserlerde hep yanımızda olacak. Aksi durumlarda da anneannesiyle ve babaannesiyle kalacak. Bunun da tadını almış olacak.





ŞARKILARIMIN İNSANLARA MERHEM OLMASINI İSTERİM

■ İki senenin ardından sevenlerinizle buluşuyorsunuz. Yeni projenizden bahseder misiniz?

Benim için çok güzel bir süreçti. Pandemi dönemini verimli geçirdim. Şarkımızı büyük bir titizlikle seçtik. Şarkılarımın hem merhem olmasını, hem de insanların mutluluklarını paylaşmasını isterim. Bu da öyle bir şarkı. İçimize çok sindi. Ümitliyiz. Şarkımıza inancımız tam.



EŞİM HAYALLERİMİN ÜZERİNDE BİR BABA

■ Kenan Bey nasıl bir baba oldu, kızınızla iletişimi nasıl?

Ben, anne ve babası ayrı bir çocuk olarak büyüdüm. Bu yüzden, evlenirken aklımda "Acaba iyi bir anne olabilir miyim; başarabilir miyim?" gibi sorular vardı. Kenan'ı tanıdığım ilk günden itibaren onun vicdanına, merhametine çok güvenmiştim ve mükemmel bir baba olacağından adım gibi emindim. Hiç de yanılmadım, aksine, bu kadarını tahmin etmemiştim. Kenan, benim hayallerimin üzerinde bir baba.

■ Eşiniz, çocuğunuzun mamasını yedirir mi, altını değiştirir mi?

Evet. Hepsini yapıyor. Doktora gittiğimizde, paylaşımın çocuğa da geçmesi için, bize "Anne emziriyorsa, baba gazını çıkartsın" demişti. Şimdi hepsini birlikte yapıyoruz. Eşim, ihtiyacım olduğunda, her işi özenerek yapıyor.



EVDE SON SÖZÜ KOCAM SÖYLER

■ Evde kimin sözü geçiyor?

Hazır Kenan Bey yokken benim sözüm geçiyor diyeyim de havam olsun (Gülüyor). Ortak kararlar aldığımız çok oluyor ve fikirlerimizi paylaşıyoruz ama son sözü yüzde 60 o söylüyor.



ARTIK HARÇLIĞI KIZIM ALACAK

■ Kızınıza bayram geleneklerini aşılayacak mısınız?

Evet. Büyüklerinin ellerini öpmesi, bizim için çok güzel bir şey. Bizde arife suyu vardır. Onunla mutlaka yıkıyorum. Bayramlara çok önem veriyoruz. Biz nasıl büyüdüysek, o da aynı şekilde büyüyecek.

■ Büyüklerinden harçlık alan bir çocuk muydunuz; şimdi harçlık veren taraf oldunuz mu?

Tabii ki aldım, şimdi de çok uzun yıllardır harçlık veriyorum. Elif'i ilk bayramında aile büyüklerimize götüremediğimiz için çok üzüldük, çünkü harçlık alırız diye düşündük. (Gülüyor) Bu bayram ümitliyiz. Artık kızım harçlık alacak, top onda.