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Haberler Yaşam MİUS ve Bayraktar Anadolu görevinde

MİUS ve Bayraktar Anadolu görevinde

MİUS ve Bayraktar Anadolu görevinde

22.7.2021

BAYKAR, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak. #Milli- TeknolojiHamlesi" ifadelerine yer verildi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadelerini kullandı
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