Yunan'ın ölüme ittiği 15 göçmen böyle kurtarıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini ifade ettiler" denildi.

Bu arada paylaşımda, insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedilen, düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına geri itildiği anların görüntüsü yer aldı.