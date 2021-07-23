Çılgın tatilciler

Otellerin ve pansiyonların tam kapasite dolması nedeniyle, Kurban Bayramı için tatile çıkan yerli turist yer bulamadı. Vatandaşların bir kısmı araçlarında, plajda ya da çadırlarında uyudu.Türkiye'ye bu yıl yurt dışından gelen turist sayısı oldukça yüksek olunca, tatil bölgelerinde oteller de belirli kapasiteye kadar doldu. Dış turizmin etkisiyle yoğun geçen yaz sezonunda Antalya, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yerli tatilcilerin de akınına uğradı.





BULDUĞUMUZ YERE YATIYORUZ

9 günlük tatilde konaklama tesisleri yüzde yüz doluluğa ulaşırken, yurdun dört bir köşesinden gelip, tatil yapmayı planlayan vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamayınca ilginç manzaralar oluşturdu. Tatilciler, geceyi araçlarında ve sahile kurdukları çadırlarda geçirirken, bazıları da hemen araçlarının yanına serdikleri kilimlerin üzerinde uyudu. Araçlarında yiyecek ve içeceklerini de stoklayan tatilciler, gündüz kalktıklarında ise kahvaltı sonrası deniz keyfi yaptı. Tatilciler, otel ve pansiyonlarda yer bulamadıkları için böyle bir yönteme başvurduklarını anlattı.



YOĞUNLUK SÜRÜYOR

MUĞLA ve ilçelerinde de Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor. Tatilcilerin bir kısmı, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih etti. İlçeden Ölüdeniz'e giden yolda araç yoğunluğunun oluştuğu görüldü. Araçlarını yol kenarına park eden bazı tatilciler denize yürüyerek ulaştı. Bölgede görev yapan jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı. İlçede sıcaktan bunalanlar, denize girip serinlemeye çalıştı. Bodrum'a gelenler, Milas-Bodrum karayolu ile Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde trafikte yoğunluğa neden oldu. İlçedeki plajlarda da hareketlilik gözleniyor. Marmaris'e giriş noktaları ile Datça karayolunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

ADEM ÜLKER