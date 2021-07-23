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Haberler Yaşam Salda Gölü kıyısında

Salda Gölü kıyısında

Salda Gölü kıyısında

23.7.2021

BURDUR'UN Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü. Gölün sahilinde ise istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin yasak olmasına rağmen halk sahilde çukur açıp, çamur banyosu yapması dikkat çekti.
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