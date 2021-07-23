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Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu

Tiyatro sanatçısı Levent Aykul Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşadığı evinde ölü bulundu. Aynı sitede oturan ablası Emel Kalkandelen tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulunan Aykul’un iki gün önce vefat ettiği sanılıyor.

Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu
İHA

23.07.2021, 22:43

Edinilen bilgiye göre, Beycik Mahallesi'nde Demirsu Sitesi'inde yaklaşık 30 yıldır yaşayan Levent Aykul (61), aynı sitede oturan ablası Emel Kalkandelen tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Aykul'un iki gün önce vefat ettiği sanılıyor.
Levent Aykul'un evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaparken, sanatçının cenazesi olay yerine gelen yetkililerin incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İstanbul'dan yıllar önce Beycik'e gelip burada bir sitede yaşamaya başlayan Levent Aykul'un aynı sitede ablasının da evi bulunuyor. Sanatçı, Koğuş Akademisi, Sabit Kanca, Rom An ve Chef, 18'ler filmlerinde rol almıştı.
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