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Haberler Yaşam Son seferini kızının adını taşıyan uçakla yaptı

Son seferini kızının adını taşıyan uçakla yaptı

Son seferini kızının adını taşıyan uçakla yaptı

25.7.2021

İSTANBUL'DAN Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının kaptan pilotu Doğan Susin (61) uçaktan indikten sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Susin'in son seferini yaptığı uçağın, kızının adını taşıdığı öğrenildi. Uçaktan inince fenalaşan Susin, havalimanındaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Susin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emekli subay olan Doğan Susin İstanbul'da 1. Ordu Selimiye Kışlası'nda askeri tören düzenlendikten sonra Kurtköy Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Pegasus Havayolları'nın 2009 yılında filosuna kattığı TC-AAL kuyruk tescilli Boeing B737 tipi uçağına kaptan pilot Doğan Susin'in o tarihte dünyaya gelen kızı Selin'in adı verilmişti.

■ VOLKAN YILDIZ

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