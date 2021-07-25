Yargıtay’ın emsal kararı, boşanmış babaları sevindirdi

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi, boşanmış ebeveynlerin dini bayramlarda çocuklarını her yıl dönüşümlü olarak bayram boyunca eşit görebileceği yönünde emsal bir karara imza attı. Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkan Yardımcısı Hüsnü Kutluay, kararı sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Kutluay, "Bu karar sayesinde, çocuklarının velayeti eski eşlerinde olan anne ve babalar evlatlarını yalnızca bayramın 2. günlerinde görmek zorunda kalmayacak. Karara göre dini bayramlarda çocuk, anne ve babayı her yıl dönüşümlü olarak eşit görecek. Ben evladımla bir kere bile bayram namazına gidemedim. Bazı çocuklar babaları ile bayram namazına gitmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Bu karar sayesinde örneğin 2021 yılında çocuk Kurban Bayramı süresince babasıyla, Ramazan Bayramı süresince de annesiyle görüşecek" dedi.