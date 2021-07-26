Deniz Işın Coşkuner Kendi Sosyal Medya Uygulamasını Hayata Geçiriyor

24 Kasım 2000 yılında Antalya' da dünyaya gelen Deniz Işın Coşkuner, doğduğu günü kader olarak görmemiş bir girişimcidir. Deniz Işın Coşkuner, buraya kadar gelen başarı öyküsü sorulduğunda ; " Ben 24 Kasım'da dünyaya geldiğim için babam ve annem öğretmen olmamı çok arzu etmişler. Ama ben, dijital alana ve sosyal medyaya olan ilgim nedeniyle onların bu isteğini maalesef yerine getiremedim. Babamın bu konuda da bana olan desteğini yadsıyamam. Hatta DNC Medya ve PR Ajansı'nı babamla birlikte kurduk. Sonrasında DNC Motors eklendi bünyemize ve DNC Group olarak yolumuza devam ediyoruz, o günden beri. Şimdi de dijital alandaki yerli ve milli bir proje üzerinde çalışıyorum. Çalışmalarında son aşamaya gelmek üzereyiz. Çok yakında halkımıza lansmanını yapacağız. Desteklerini bekliyoruz." Şeklindeki sözleri ile açıklama yapıyor.

Yemi geliştirmekte oldukları yerli sosyal medya uygulaması hakkında da Deniz Işın Coşkuner "Birçok sosyal medya platformunda bulunan fakat birinde olup diğerinde olmayan özellikleri biz yerli projemizde bulundurmayı planlıyoruz. Uygulamamızda Twitter platformunda bulunan trend topic listesine benzer bir liste bizde de olacak. Tabi bu liste hangi konu, hangi şehirde, hangi ilçede daha çok kişi tarafından tıklanmış ve bakılmış gibi daha geniş kapsamlı ve analitik verileri kullanıcılarına sunacaktır. 300 karakter ile sınırlı ve link paylaşımına izin veren projemiz ilk etapta fotoğraf ses gibi özellikleri tek tıkla mümkün hale getirecek" diyerek daha fazla ayrıntıya girmek istemediğini belirten Deniz Işın Coşkuner, "2022 yılının ilk aylarında beta kullanıma sunulacak olan projemize umuyoruz ki milletimiz sahiplenir" diyerek halkında desteğini beklediklerini belirtti.