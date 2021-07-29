ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifre işlemleri...

ÖSYM aday işlemleri ile şifre almak veya şifre yenilemek isteyenler işlemleri araştırıyor. YKS sınav sonucunu öğrenmek isteyen üniversite adayları https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki ÖSYM AİS şifre alma işlemleri nasıl yapılır? Şifre yenileme işlemleri nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar....

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

ÖSYM şifresi almak için izlenmesi gereken yol şu şekilde: ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz ve kriptolu olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTTUM, NEREDEN ALABİLİRİM?

ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.

Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz girdikten sonra sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.

ÖSYM GİRİŞ ADAY İŞLEMLERİ

ÖSYM sisteme giriş işlemini e-devlet aracılığıyla gerçekleştirecek adayların ihtiyacı olan tek şey, e-devlet şifresi. Herhangi bir PTT merkezine giderek belirli bir ücret karşılığında şahıslarına özel olarak tahsis edilen e-devlet şifresini satın alması mümkün olan adaylar, e-devlet kapısına şifrenin yanı sıra mobil imza, T.C. kimlik kartı, e-imza, internet bankacılığı gibi yöntemler ile de giriş yapabilir.

AİS giriş sayfası, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası olarak biliniyor. AİS'in tam açılımı Aday İşlemleri Sistemi. Adaylar AİS'e T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabiliyor.