YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS kılavuzu güncellendi! ÖSYM YKS tercih işlemleri....

YKS sınavına katılan öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçları dün ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca öğrenci gelen sonuçlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki YKS tercih işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak? YKS tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm merak edilenler....

YKS TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?

2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YKS YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI



ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde erişime açıldı.

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KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?



YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor.



150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.