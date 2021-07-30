TUNUS'TA darbe yapan Cumhurbaşkanı Kays Said, yargı üzerinden yeni bir adım daha attı. Tunus yargısının, 2019 seçim kampanyası sırasında yasa dışı yabancı fon temin ettiği iddiasıyla ülkedeki iki büyük siyasi hareket olan Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri ile Tunus Yaşamı Derneği hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Yine bazı devlet kurumlarına da yolsuzluk, dolandırıcılık ve fonları kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu. 25 Temmuz günü kendisini başsavcı ilan eden Said'in, bu yolla kendisine muhalif gördüğü partileri tasfiye etmeye çalıştığı değerlendiriliyor.
Darbeci cumhurbaşkanı iktidara soruşturma açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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