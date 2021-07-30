Konya'da katliam: Aynı aileden 7 kişi öldürüldü

Konya'da bir evde 7 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri, 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk bilgilere göre, 11 yaşından 70 yaşına kadar katledilenlerin silahla vurulduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.