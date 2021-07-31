İç savaştan kaçan Yasmin okulunun birincisi oldu

SURİYE'DEN 2016 yılında ailesiyle Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Suriyeli Yasmin Nayal, Bahçeşehir Üniversitesi'den birincilikle mezun oldu. Lisans eğitimini Yeni Medya bölümünde tamamlayan Nayal, Psikoloji Bölümü çift ana dal programından da mezun oldu.

HEDEFİ MEDYA SEKTÖRÜ

AYNI zamanda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yan dal yaparak eğitimine devam eden Nayal, hayallerini anlattı. Türkiye'ye hızlıca uyum sağladığını ve Türk arkadaşları sayesinde Türkçe'yi kolayca öğrenebildiğini söyleyen Nayal, "Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sınıf arkadaşlarım vardı. Türkiye'yi sevdiğim için diğer ülke seçeneklerini eledim. Ağabeyim Kanada'da oturuyor, benim de oraya gitmemi istiyordu. Ancak ben Türkiye'yi tercih ettim" diye konuştu.

Hedefinin medya sektöründe çalışmak olduğunu kaydeden Nayal, "Burada okumak gerçekten çok zevkli. Umarım ileride Türkiye'ye bir iyiliğim dokunmuş olur" dedi. Yasmin'in hep yanında olan annesi Maesa Tarrab da kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.