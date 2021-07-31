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Haberler Yaşam İstanbul-İzmir Otobanı çıkışında kaza: 3 yaralı

İstanbul-İzmir Otobanı çıkışında kaza: 3 yaralı

İstanbul-İzmir Otobanı çıkışında kaza: 3 yaralı

31.7.2021

İSTANBUL-İZMİR Otobanı Gemlik çıkışında Muhsin C.(35) idaresindeki otomobil, Gemlik Serbest Bölge çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı ve ardından takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü ile beraberindeki iki kişiyi yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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