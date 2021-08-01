KPSS A grubu meslekleri neler? A grubu nedir?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavına katılanlar bir taraftan sınav sonuçlarını merakla beklerken bir taraftan da atanabilecekleri meslekleri araştırıyor. Peki KPSS A grubu nedir? KPSS A grubu meslekleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A grubu sınavına girecek olan adaylar iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adaylarının yanı sıra Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstatistik, Matematik ve Aktüerya gibi bölümlerden mezun olmuş olmalıdırlar. Eğer mezun değillerse sınav yılı okulu bitirecek olmaları gerekmektedir.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ

A grubu meslekleri, uzman, Müfettiş, denetmen, kontolör, denetçi, denetmen gibi meslek gruplarını içermektedir. Bununla birlikte unvan açısından uzman olarak nitelendirilen tüm kadrolar KPSS A grubu mesleklerine dahil değildir. Örnek olarak; uzman doktor, uzman çavuş ve uzman memur gibi meslekler A grubu meslekleri arasında yer almamaktadır. KPSS A grubu mesleklerini detaylı olarak şu şekilde sıralamak mümkün;

*Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı

*Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

*Vergi Müfettiş Yardımcılığı

*PTT Müfettiş Yardımcılığı

*Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

*Stajyer Hazine Kontrolörü

*Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı

*Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı

*Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı

*Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı gibi bazı meslekler A grubu meslekleri arasında yer almaktadır.