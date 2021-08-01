lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayımlandığını duyurdu.
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK TIKLA
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ TIKLA
Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
KPSS cevap anahtarı açıklandı! İşte KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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