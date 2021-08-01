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KPSS cevap anahtarı açıklandı! İşte KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı

2021-KPSS A Grubu ve öğretmenlik (Genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. İşte KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı...

KPSS cevap anahtarı açıklandı! İşte KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı

01.08.2021, 18:56

lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayımlandığını duyurdu.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK TIKLA

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ TIKLA

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

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