KPSS sınavı saat kaçta? KPSS kaç saat sürecek? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi alma...

KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı ve KPSS Eğitim Bilimleri sınavına katılacak olan adaylar sınav ile ilgili son detayları araştırıyor. Milyonlarca memur adayı bugün ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS sınavına katılacak. Peki KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı kaç saat sürecek? İşte tüm detaylar....

KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak.



Sınav saat 12.25'te sona erecek.



KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise 1 Ağustos Pazar günü saat 14.45'te başlayacak. Toplam 100 dakika sürecek olan sınav 16.15'te sona erecek.



Yine KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde salondan çıkmak yasak olacak.

Sınav süresince adayların;

*Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

*Salondaki görevlilere soru sormaları,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

*Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

* Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları

*Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

*Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

*Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

* Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmalarıyasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.