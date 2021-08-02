Emine öğretmeni 500 kişi arıyor

KAHRAMANMARAŞ'IN Andırın ilçesinde 2 gün önce yürüyüş yapmak için çıktığı eve bir daha dönmeyen Emine Gökkız'ı (43) arama çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Savcısı Murat Korkut'un da aralarında olduğu 500 kişi, Emine öğretmene ulaşmaya çalışıyor. İzmir Menemen'de ilkokul öğretmeni olan ve tatil için geldiği Andırın'ın Pınarbaşı mahallesindeki evinden cuma günü sabah saatlerinde ayrılan Gökkız için polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Jandarmanın iz takip köpeği de kullandığı arama çalışmalarına Gökkız'ın ailesi ve vatandaşlar da destek verdi. Telefonunun konum geçmişinden, önce Çiçekli'ye, sonra Haymalı mevkiine gittiği belirlenen genç öğretmen buralarda da bulunamayınca, dün genişletilen bir ekiple aramalara yeniden başlandı.