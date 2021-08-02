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MasterfChef kim kazandı? 2. önlüğü kim aldı?

MasterChef Türkiye yarışmasında final turu heyecanı sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefler final turuna kalacak ismi seçmek için yarışmacılardan paella yemeğini yapmalarını istemişlerdi. Yaratıcılık etabı sonrası ise bir isim daha ana kadroya girmeye hak kazandı. Peki MasterChef'te bugün kazanan isim kim oldu? İşte detaylar....

MasterfChef kim kazandı? 2. önlüğü kim aldı?

03.08.2021, 00:48

MasterChef Türkiye heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ana kadroya girecek yarışmacıların seçildiği final turunda ilk önlüğü alan isim Fatma olmuştu. Peki bugün hani isim 2. önlüğü alarak ana kadroya girdi? İşte tüm merak edilenler...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef final turu yaratıcılık oyuna katılan 6 yarışmacıdan ısırgan otu ana ürünüyle en şaşırtıcı - yaratıcı tabağı hazırlamak için zamanla yarıştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılan yemekler arasından en başarılı olan ürünü hazırlayan isim Milhan oldu ve MasterChef 2021'in 2. ana kadro yarışmacısı olmaya, ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu. Bugünkü final turunda son 3'e kalan isimler ise şöyle oldu,

Milhan

Didem

Sergen

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