Defineciler ‘sıfır’ çekti

HER yıl büyük umutlarla değerli taş ve tarihi eserlerin peşine düşen defineciler bu kez umduğunu bulamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 2014-2019 yılları arasında Türkiye içerisinde Kültür Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın izni doğrultusunda gerçekleştirilen bin 152 kazının sonucunda defineciler büyük hayal kırıklığına uğradı.

ALTIN RENGİNE BOYADILAR

BAKANLIK, define arayanları son dönemde yaygınlaşan 'Nazi altınları' ve 2. Dünya Savaşı hazinelerinin Türkiye'de olduğu şeklindeki efsanelere itibar etmemeleri konusunda bilgilendirdi. Alçıları altın sarısı rengine boyayarak külçe altın görünümü veren kişilerin vatandaşlarla iletişime geçerek dolandırdıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların temasa geçtikleri kişileri, 2. Dünya Savaşı sırasında kaybolduğuna inanılan ve tüm dünyada bir efsane haline gelen 900 ton Nazi altınını bulduklarını söyleyerek kandırdıkları belirlendi. Dolandırıcılara para kaptıran vatandaşın başvurusunu ele alan Bakanlık, dolandırıcıların en kısa sürede yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temasa geçti.

■ BURAK ERDEM ÇELİK