Elektrik iletim hatları rekor talebi kaldıramadı

İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra, Bursa, Adana ve Mersin gibi birçok ilde de elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer, yükselen elektrik talebi ve kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade etti.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, öğlen saat 13.00 sıralarında ülke genelindeki kesintilerin sonlandırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde büyük artış görüldüğü belirtildi. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibarıyla ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.



BAYRAM SONRASI ZİRVE YAPMIŞTI

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ayın en düşük seviyesine gerileyen elektrik tüketimi, tatilin sona ermesiyle tekrar rekor seviyelere ulaşmıştı. Elektrik tüketimi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden sonraki ilk iş günü olan 26 Temmuz'da 1 milyon 12 bin 231 megavatsaat seviyesine ulaştı. Sürekli artan rakam, 13 Temmuz'da 1 milyon 61 bin 741 megavatsaat ile rekor kırmıştı.