Adaylar tercih yaparken başarı sırasını baz almalı

YKS 2021 sonuçları açıklandı. Şimdi adayları tercih maratonu bekliyor. Üniversite adayları, resmi tercihlerini 5 Ağustos ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapabilecek. Uzmanlar, adayların başarı sırasıyla tercih yapmasının önemli olduğunu belirterek, adaylara üniversiteleri ziyaret etmeleri tavsiyesinde de bulundu.

KILAVUZ DİKKATLE İNCELENMELİ

Tercih sürecinde öğrencilerin üniversiteleri ziyaret edebileceğini kaydeden Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, "Sonuçların erken açıklanması öğrencilere avantaj sağlamış olacak. Aday öğrenciler, üniversiteleri gezebilir. Hocalardan, tercih danışmanlarından, üniversitelerdeki öğrencilerden bire bir bilgi alabilirler. Şehir dışında bulunan öğrenciler de online olarak yine üniversitelere ulaşarak bilgi alabilirler" diye konuştu. Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, "Bu sene yine başarı sıralarıyla tercih yapacağız. Başarı sırası çok önemli. Her sene puanlar değişiklik gösteriyor ama başarı sıralarıyla tercih yapmak çok daha doğru. Bu sene yine başarı sıralarına bakacağız. Geçtiğimiz yılın başarı sıraları kılavuzda yer alıyor.Bu yıl da başarı sıralarına göre tercih yapacağız. Nasıl tercih yapacağız? 24 tane tercih hakkımız var. Bu 24 tercihin tamamını doldurmak zorunda değiliz ama benim öğrencilere önerim, başarı sırasının yarısı kadar üst tercih yarısı kadar da alt tercih yapmaları. Tabii ki istedikleri bölümler olması da çok önemli" diye konuştu.

ÖZEL KOŞULLARA DİKKAT EDİLMELİ

ADAY öğrencinin mutlaka tercihini göndermeden önce özel koşul ve açıklamaları okuması gerektiğinin altını çizen Ece Tözeniş, "Bu açıklamalarda hazırlık sınıfı ile ilgili bilgiler bulunuyor. Okuyacağı bölümün yerleşkesinin şehir dışında mı şehrin merkezinde mi olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. Bazı bölümlerin kıyafet ve stajlarla ilgili bazı kuralları var. Aday öğrencinin bunların hepsinin kendine uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekiyor. Bunlar neden önemli? Çünkü öğrenci özel koşul ve açıklamalardaki şartları sağlamıyorsa, yerleşmiş olsa bile maalesef kaydını yaptıramaz. Bu kritik bir nokta. O yüzden mutlaka özel koşul ve açıklamaları okumaları gerekiyor" uyarısında bulundu.

KENDİNİZE LİSTE HAZIRLAYIN

ÜNİVERSİTE adaylarına bu dönemde bir liste hazırlamalarını tavsiye eden Ece Tözeniş, "24 tercih hakkımız var. Ama öncesinde bir liste ve sıralama yapsınlar. Sonra üniversitelere gidip akademisyenler, tercih uzmanları ve öğrencilerle görüşüp kendilerine en uygun bölümü ve programları belirleyip yavaş yavaş bu listeleri eleyerek karar verebilirler. Burada öğrencinin ilgi alanına ve kendine uygun bölümleri belirlemesi çok önemli" diye konuştu.