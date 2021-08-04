İKÇÜ’de hedef teknoloji üretmek

Üniversitede Ufuk 2020, FP7, EUROKA, COST ve TEYDEP projelerine araştırmacıların sanayi destekli olarak katılımı sağlanmaktadır. Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş ortaklığında kurulmuş durumdadır. İKÇÜ, kurduğu Kuzey İzmir TEKMER ile akıllı şehir, akıllı yönetişim, akıllı çevre temaları doğrultusunda İzmir'in ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri üretmek hedefindedir. TEKMER ve İKÇÜ TTO vasıtasıyla Türkiye'nin AR-GE potansiyeline ve yenilikçi teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

TEKNOPARK'TA SON AŞAMAYA GELİNDİ

ÜNİVERSİTE TEKNOPARK'ın kurulmasında son aşamaya gelindi. İKÇÜ araştırma politikası doğrultusunda üniversite-sanayi işbirliğini arttırarak inovasyon potansiyelini yükseltip katma değeri yüksek bilimsel çalışmalar üreterek bu çıktıların toplumsal faydaya dönüşmesine öncelik vermekte. Üniversitenin Fakülte/Yüksekokul/ MYO ve Proje Genel Koordinatörlüğü, TTO, BAP, MERLAB, Biyomedikal Test Kalibrasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi, vb. birimleri teknolojiyle ile ilgili etkinlik ve çalışmaları birlikte yürütmekte



SPOR OLANAKLARI

ÜNİVERSİTEDE öğrencilerin fiziksel aktivitelerini gerçekleştirecekleri çok amaçlı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, halı saha, aktivasyon salonu, 13 adet masa tenisi, 4 adet açık voleybol, basketbol ve tenis sahası bulunmaktadır. Aktif olarak faaliyet gösteren futbol, futsal, basketbol (kadınerkek), voleybol (kadınerkek), tenis (kadın-erkek), masa tenisi (kadın-erkek), badminton (kadın-erkek) takımları bulunmaktadır. Takımlar, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılım göstermektedir.

ÜCRETSİZ KURSLAR

Öğrencilere ücretsiz olarak alanında uzman eğitmenlerce tenis, masa tenisi, kickboks, voleybol, basketbol, badminton, tekvando, pilates ve step-aerobik kursları verilmektedir. İlkbahar ve sonbahar aylarında gruplar halinde doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları düzenlenmektedir. Üniversitede; 1 adet halı saha, 2 açık 2 kapalı olmak üzere toplam 4 tenis kortu, 2 kapalı ve 2 açık toplam 4 basketbol sahası, plaj voleybolu sahası, tırmanma duvarı, 1 yarı olimpik 1 de antrenman olmak üzere toplam 2 adet havuz, masa tenisi masaları, bilardo masaları, air hokey, langırt ve badminton sporları bulunuyor.