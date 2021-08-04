İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi uygulayarak öğrenme imkânı sunuyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yeni kurulan dinamik bir devlet üniversitesidir. Yeni büyümekte olan İKÇÜ, aynı zamanda alanında deneyimli bir kadroya da sahiptir. Alanında yetkin, yeniliğe açık bir kadro ile çalışmalarını sürdüren İKÇÜ, sivil toplumla, iş dünyasıyla ve toplumun tüm kesimleriyle iç içe eğitim sunma felsefesini benimsemiştir. Dört duvar arasına sıkışmış biçimde bilgi üreten ve bunu sadece yayın olarak tutan bir kurum değil bölgenin ve toplumun sorunlarıyla ilgilenen, ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknoloji ile insanlığa fayda sunan bir yükseköğretim kurumudur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ege'nin incisi İzmir'de öğrenciyi merkeze alan, onların yaşamın içinde olmasını amaçlayan ve uygulayarak öğrenme imkânı sunan bir anlayışa sahiptir.

AKADEMİK BİRİMLER

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde 13 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu bulunuyor. Üniversitede Diş Hekimliği, Eczacılık, Gemi İnşaatı ve Denizcilik, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, İslami İlimler, Mühendislik ve Mimarlık, Orman, Sağlık Bilimleri, Sanat ve Tasarım, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Su Ürünleri, Tıp ve Turizm fakülteleri vardır. Yabancı Diller Yüksekokulu ile Çelebi Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yanı sıra Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri mevcuttur. İKÇÜ'nün dünyanın dört bir yanından üniversitelerle 100'den fazla Erasmus, Mevlana ve Farabi Anlaşması bulunmaktadır. Tüm bölümler değerlendirildiğinde ilk %10'luk dilime yıllar içerisinde artarak 6 bölüm girmiştir. 2020 yılı için toplam 39 lisans programından 19 tanesi %10-19 arasında 5 tanesi ise %20-29 arasında yer bulabilmiştir. İlk %30'luk dilimde 30 bölümün yer alması olumlu bir gelişmedir. TÜBİTAK 2016- 2020 yılları arasındaki ARDEP proje bilgilerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi projeye aktarılan tutar miktarında 2000 yılı sonrası kurulan 75 devlet üniversitesi içerisinde 4. Sırada yer almıştır. 2017- 2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim dönemlerinde, '2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması'nda 86 üniversite arasında 3'üncü sıradadır.

ARAŞTIRMALAR DESTEKLENİYOR

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, araştırma ve farklılaşma stratejisine uygun olarak, Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 kapsamında nesnelerin interneti, büyük veri analizi, yapay zeka ve makine öğrenmesi, akıllı ve insanla beraber çalışabilen robotlar, bulut bilişim, yatay ve dikey yazılım bütünleşmesi, benzetim (simülasyon), artırılmış gerçeklik, eklemeli üretim, siber güvenlik teknolojileri alanlarında araştırma faaliyetlerini destekleyen mekanizmalar da oluşturmaktadır.



EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütünün pandemi kararı almasının ardından üniversiteler, 16 Mart'ta eğitime ara verdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 23 Mart'ta eğitimin uzaktan yapılması karar alınmış; İKÇÜ tarafından geliştirilen UBS Uzaktan Eğitim Modülü hemen hizmet vermeye başlamıştır. İKÇÜ, pandemi öncesi kullandığı IBS Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrencilerinin eğitim yaşamları aksamadan uzaktan canlı ve kayıt sistemi üzerinden dersleri erişime açtı.

SINAVLAR ONLİNE YAPILDI

İKÇÜ tarafından geliştirilen program ayrıca diğer üniversitelere de hizmet vermekte. Bu adımlar sonrasında öğrenci odaklı bir anlayışla uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Sene başında ilan edilen biçimde vize ve sınavlar uzaktan ve online olarak yapılmıştır. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması kararı sonrası üniversitede tüm hazırlıklar yapılmış durumdadır.



BURS VE YURT OLANAKLARI

Üniversite her yıl 200 öğrencisine yemek bursu, 100 öğrencisine gıda yardımı yapmakta; kısmi zamanlı statüde öğrencilerin bir kısmını istihdam ederek onları hayata hazırlamaktadır. Üniversitenin Balatçık Kampüsü içerisinde Kredi Yurtlar Kurumuna ait Kız Öğrenci Yurdu ile yine Balatçık Kampüsüne 500 metre mesafede Kredi Yurtlar Kurumuna ait erkek öğrenci yurdu da bulunmaktadır.



T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

● Rektör: Prof. Dr. Saffet KÖSE

● Kuruluş tarihi: 14 Temmuz 2010

● Adres: Balatçık Mahallesi No:33/2, 35620 Çiğli/İzmir

● Öğrenci Sayısı: 14690

● Akademik Personel Sayısı: 1100

● Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Balatçık 35620 Çiğli/İZMİR

● Telefon : (0232) 329 35 35

●Fax : (0232) 386 İnternet sitesi :

● E-posta adresi : rektorluk@ikcu.edu.tr Adres: Balatçık 08 88

● www.ikcu.edu.tr