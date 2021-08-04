Yurtlarda güvenlik konfor ve hijyen koşullarını araştırın

Sınav sonuçları açıklandıktan ve tercih edilecek bölümler süzgeçten geçirildikten sonra adayların üniversitenin barınma olanaklarını da araştırmaları şart. Yaşadığı şehirden başka bir şehirde öğrenimine devam edecek öğrenciler öncelikle yurtların kontenjanlarına göz atmalı. İlk aşamada tercih sonuçlarınız geldiğinde gideceğiniz şehirdeki yurtların listesini çıkarmakla işe başlayabilirsiniz.

OKULA YAKINLIĞI AVANTAJ SAĞLAR

Yurdun aylık ücretini öğrenin. Bunun yanında üniversiteye yakınlığı, yakın değilse okula kaç toplu taşıma aracıyla ulaşıldığını, o şehirdeki ulaşım tarifelerini de göz önüne alın. Sıra geldi yurttaki imkanları incelemeye. Yemek, sosyal aktivite, girişçıkış saatlerini not edin. Yurtlarda dikkat etmeniz en önemli nokta yurdun konumu. Peki öğrenci ve ailelerin yurt seçiminde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? İşte uzmanların önerileri:

ODA-BANYO KAPASİTESİNE BAKIN

ÖĞRENCİ yalnız mı yoksa çoklu kalınan bir odada mı konaklamak istiyor? Öncelikle buna karar verilmeli. Odadaki kişi sayısı arttıkça fiyat düşecektir. Odada televizyon ve buzdolabı var mı? Özellikle yemekhanesi olmayan yurtlarda odada buzdolabı olması mühimdir. Lavabo ve duşakabin özel mi yoksa odadaki kişilerle paylaşılacak mıdır? Bu noktalar dikkatle araştırılmalı.

ULAŞIM ŞARTLARINI İNCELEYİN

ÖĞRENCİ için bir hayati öneme sahip konu ise ulaşımdır. Yurt okula ne kadar yakın, yurdun okula servis aracı var mı, transferi sağlıyor mu, eğer yok ise yurttan okula gidiş gelişler nasıl sağlanacak; metro, otobüs, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarına ulaşım ne şekilde sağlanıyor? Bu soruların yanıtlarının mutlaka alınıp, öğrenciyi zor duruma düşürmeyecek bir tercih yapılmalıdır.

YURT BİNASI KORUNAKLI MI?

YURT seçimi yapılırken 'binanın güvenliği yeterince sağlanıyor mu, bina depreme dayanıklı mı, deprem yönetmeliğine uygunluk raporu var mı?' gibi soruların yanıtının alınması lazım. Yangın merdiveni ve 'yangın merdivenlerinin uygunluğuna dair' alınmış bir belge olup olmadığı incelenmelidir.

ÖĞRENCİYE VE AİLEYE GÜVEN VERMELİ

UZMANLAR, bir yurda bakılırken ilk kriterin bütçe olmaması gerektiğini belirtiyor. Öğrencinin kendisini oraya ait hissetmesi, ailelerin de güven duygusuyla içlerinin rahat etmesinin daha önemli olduğu düşünülüyor. Öğrencinin okul sürecinde bozulacak psikolojisi hem derslerine hem de sosyal yaşamına etki edecektir. Bu yüzden ilk kriter yurdun öğrenciye ve ailesine güven vermesidir.

GİRİŞ KOŞULLARINA DİKKAT EDİN

ÖĞRENCİNİN gece rahat ve güvende olması için 'sertifikalı güvenlik kullanılıyor mu, yurt kapılarından girmek isteyenlerin o yurdun öğrencisi olup olmadığına bakılıyor mu, binaya girişler kartla mı yapılıyor, odalara oda sahibinin dışında kimse alınıyor mu' sorularının mutlaka sorulması gerekiyor.

YEMEK NEREDE YAPILIYOR?

YEMEKLER yurtta mı yapılıyor, dışarıdan mı geliyor? Yemekhane yoksa odalarda öğrencilerin mutfakları var mı? Hangi gıdalar üretiliyor? Bunların güvenliğini kimler denetliyor? Kahvaltı imkanı sunuluyor mu? Mutfak denetim kurulu var mı, varsa içinde öğrenciler de yer alıyor mu?

HİJYEN KOŞULLARINA BAKIN

ÇAMAŞIRLAR ne sıklıkta ve ne şekilde yıkanıyor? Ücretli mi? Temizlik kaç günde bir yapılıyor? Yurtiçi, odalar, yataklar, mutfak yeterince hijyenik mi? Temizlik ekibinde kaç kişi çalışıyor? İş planları dahilinde mi çalışıyorlar? Bu soruların yanıtı aranmalı ve mutlaka iş planları istenmeli, kontrol edilmeli, nöbet çizelgeleri incelenmelidir.

ÇALIŞMA İMKANLARI

BİR öğrenci için en kilit konulardan biri de ders çalışma ortamının rahatlığıdır. Bu yüzden, 'ders çalışma ortamı ne kadar sağlıklı, yeterli ses yalıtımı var mı, çalışma odasının konumu ve ışıklandırması yeterli mi, odalarda bilgisayar var mı ve her öğrencininki ayrı mı yoksa ortak kullanmak mı gerekiyor, wifi hizmeti sağlanıyor mu?' gibi soruların yanıtlarına önem verilmelidir.

SAĞLIK SORUNU OLURSA

YA bir sağlık sorunu ortaya çıktığında sağlanan imkanları anlayabilmek için hangi soruları sormalıyız: Yurdun yakınında bir sağlık kuruluşu var mı? Herhangi bir kurumla anlaşmaları var mı? Öğrenci hastalandığında, hastane veya sağlık kurumuna yalnız mı gidecek, ona refakat edecek bir yurt yetkilisi olacak mı? Birinden yardım alınabilecek mi?

ÜCRETİ DE KONUŞUN

BÜTÇE elbette tüm bunları sağlayabilen bir kurumdan yararlanabilmek için birinci şart. Ancak her durumda yurdun söz konusu üniversite ile bir anlaşmasının olup olmadığını ve ödemede sağlanacak herhangi bir indirimin söz konusu olup olmadığını sorun.