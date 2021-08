‘Babamı öldürdüğüm için pişman değilim’

KAYSERİ'DE, 3 gün önce sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylan'ı (42) bıçaklayarak öldüren C. Ceyhan'ın (15) savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde pişman olmadığını söyleyen C. Ceyhan'ın, "Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçirememiştim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm" dediği belirtildi. C. Ceyhan tutuklanrı.

