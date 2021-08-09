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Haberler Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan'la ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan'la ilgili açıklama

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlık "Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan'la ilgili açıklama
AA

09.08.2021, 12:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021, 13:46

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

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