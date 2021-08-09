Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.
07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) August 9, 2021
Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan'la ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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