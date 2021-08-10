Uzmanından sürücülere önemli uyarı: Her ehliyeti olan direksiyona oturmamalı

Türkiye'nin son günlerde her gün sabah yeni bir otobüs kazası haberiyle uyandığını ve bu durumun çok üzüntü verici olduğunu kaydeden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Kazaları incelediğimizde hepsi de tek taraflı ve sürücü hatasından kaynaklı kazalar. Şoförlük sadece araç kullanmak değil, aynı zamanda kendisine emanet edilen can ve malları emin bir şekilde bir noktadan başka bir noktaya ulaştırmaktır. Bu nedenle şoförün hatası sadece kendisini ilgilendiren bir durum değildir. Lütfen 5 duyu organı sağlıklı çalışmayan direksiyon başına oturmasın" dedi.