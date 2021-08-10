  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Uzmanından sürücülere önemli uyarı: Her ehliyeti olan direksiyona oturmamalı

Uzmanından sürücülere önemli uyarı: Her ehliyeti olan direksiyona oturmamalı

Türkiye'de son günlerde sabah saatlerinde meydana gelen ölümlü kazalar gündem olmuş durumda. Özellikle Ege bölgesinde olan feci kazalar yürekleri burktu. Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç sürücülere önemli uyarılarda bulundu. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Uzmanından sürücülere önemli uyarı: Her ehliyeti olan direksiyona oturmamalı
İHA

10.08.2021, 13:35

Türkiye'nin son günlerde her gün sabah yeni bir otobüs kazası haberiyle uyandığını ve bu durumun çok üzüntü verici olduğunu kaydeden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Kazaları incelediğimizde hepsi de tek taraflı ve sürücü hatasından kaynaklı kazalar. Şoförlük sadece araç kullanmak değil, aynı zamanda kendisine emanet edilen can ve malları emin bir şekilde bir noktadan başka bir noktaya ulaştırmaktır. Bu nedenle şoförün hatası sadece kendisini ilgilendiren bir durum değildir. Lütfen 5 duyu organı sağlıklı çalışmayan direksiyon başına oturmasın" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uzmanından sürücülere önemli uyarı: Her ehliyeti olan direksiyona oturmamalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.