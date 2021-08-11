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Haberler Yaşam Kadına şiddet davalarının avukatına darp suçlaması

Kadına şiddet davalarının avukatına darp suçlaması

Kadına şiddet davalarının avukatına darp suçlaması

11.8.2021

ŞİDDET mağduru kadınların avukatı Umur Yıldırım hakkında eski sevgilisi Pelin S'yi darbettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Üniversite öğrencisi Şule Çet ile kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümleriyle ilgili dosyalara bakmasıyla tanınan avukat Yıldırım'ın eski sevgilisi ve aynı zamanda stajyeri olan avukat Pelin S, Umur Yıldırım ile 10 aydır sevgili olduklarını, 1 yıl aynı evde yaşadıktan sonra ayrılmaya karar verdiklerini ve Yıldırım'ın bu durumu kabullenmekte zorlanarak kendisini darbettiğini ileri sürdü.
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