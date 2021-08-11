Kovid-19 ile klima çarpmasını karıştırmayın

HALK arasında "Klima çarpması" olarak bilinen soğuk algınlığında meydana gelen boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, boyun krampları, burun akıntısı gibi semptomlar, Kovid-19 Delta varyantında görülen bazı semptomlarla benzerlik gösteriyor. Soğuk algınlığı ile Kovid-19 virüsünü ayırt etmek ise sadece Kovid- 19 testi (PSR) ile mümkün olabiliyor.

Semptom verdiği halde, "Soğuk algınlığı geçiriyorum, klima çarptı" diyerek, kendini izole etmeyen kişiler, son aylarda hızla artan Delta varyantı vaka sayılarının artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, klima kullanımına bağlı soğuk algınlığı belirtileri ile aşı olanlarda görülen Delta varyasyonu semptomlarından bazılarının birbiriyle örtüştüğünü belirtti.

MUTLAKA TEST YAPTIRILMALI

ÖZLÜ, aşı olmayanlarda Delta varyantının çok ağır seyrettiğini fakat aşı olanlarda daha çok nezle gibi geçtiğini vurgulayarak, "Aşı olanlarda delta varyantı ve klima çarpmasını ayırt edememe durumu söz konusu olabilir. Eğer böyle bir durum ortaya çıktıysa ve birkaç günden fazla sürüyorsa test yaptırmakta fayda var" dedi.