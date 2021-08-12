AFAD: Kastamonu'da sel sularına kapılan 6 kişi hayatını kaybetti

AFET ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

5 CAN KAYBI

Seldeki bilançoya ilişkin son durumu paylaşan AFAD, Kastamonu'da sel sularına kapılan 6 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, Bartın'da kaybolan 1 vatandaş için ise arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları ile ilgili de bilgi veren AFAD, "Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır." denildi.