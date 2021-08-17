100 milyonluk miras davasında sürpriz karar

BODRUM'DA 1998'de vefat eden işadamı Galip Reşat Karakaya'nın kızı olduğunu iddia eden Müjgan Sayın'ın açtığı babalık davası 75 aydır sürüyor. İzmir-Bodrum hattındaki miras davasında yeni bir gelişme olduğu öğrenildi. Karakaya'nın kızı olduğunu iddia eden Müjgan Sayın'ın ölmeden önce başlattığı davada 75 ay sonra mezar açılması kararı çıktı. Kimliğinde yazan babası Salih Sayın'ın kızı olmadığını, DNA testiyle kanıtlayan talihsiz kadın, dava sürerken vefat ettiği için çocukları "O iş adamı bizim dedemiz" diyerek aynı davayı devam ettiriyor.

Kızı Ayşenur Kürekçi, "Dedem İzmir'de askerken anneannemle tanışmış, evlenmeden çocukları olmuş. Annemin nüfus kaydını Salih Sayın'ın üzerine yaptırmış. Gerçek yıllar sonra tesadüfen ortaya çıkmıştı" dedi. Yeni Asır'a konuşan torun Ayşenur Kürekçi, "Annemin ömrü gerçek babasını tespit etmeye yetmedi. Şimdi biz gerçek dedemizin Karakaya olduğunu ispatlayacağız. Tam olarak ne kadar tutar bilmiyoruz. Bodrum'da görülen 100 milyonluk miras davasının dosyası İzmir'e gönderildi. Annem babalık davasının sonucunu görmeden vefat ettiği için davaya ben devam ediyorum. 75 ayda ancak mezar açılması kararı çıktı. Benim ömrüm yetmezse çocuklarım devam edecek" dedi.

EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

EVLATLIK verildiği yıllarca kendisinden saklanan Müjgan Sayın, vefat etmeden 2 buçuk yıl öncesine kadar Refika-Salih Sayın'ı anne babası, Perihan ve Mehmet Sayın'ı ise kardeşleri olarak bilerek yaşadı. Hastalıklarla boğuşan Müjgan Sayın, hastaneye gittiğinde kendisini tanıyanların "Galip Reşat Karakaya'ya ne kadar da benziyor" şeklindeki ifadelerini duyunca içine bir şüphe düştü. Nüfustaki anne, baba ve kardeşlerinin nüfusa tescil tarihinin 21.05.1951 olması, kendisinin ise 10.03.1954 tarihi olması nedeni ile bir kat daha arttı. Sayın araştırmalar sonunda kendisinin evlilik dışı dünyaya geldiğini kimlikteki Sayın ailesinin yanına bakılmak üzere verildiğini, onların da kendisini nüfuslarına geçirdiğini öğrendi.

■ FATİH ŞENDİL