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Haberler Yaşam Göztepe'den "Aşını ol evinde dön" çağrısı

Göztepe'den "Aşını ol evinde dön" çağrısı

Süper Lig'de pazar günü evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe'den taraftara çağrı geldi.

Göztepe'den Aşını ol evinde dön çağrısı
DHA

19.08.2021, 17:24

'Aşını ol evine dön' başlığı altında yayınlanan yazıda, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından stadyumlara giriş şartları açıklaması doğrultusunda taraftarlarımızı Gürsel Aksel Stadı'nda takımımızı destekleyebilmesi için 2 doz aşı olması ve aşı tarihi üzerinden 14 gün geçmesi gerekmektedir. Bu hususta Göztepe Spor Kulübü olarak bir an önce taraftarımızla buluşmak için taraftarlarımıza 'Kovid-19 aşınızı olun, yeniden birlikte olalım' çağrısında bulunmuştuk.

Taraftarımızın yaptığımız çağrıya göstermiş olduğu olumlu yorumlar ile 'Yeniden Gürsel Aksel'e' hep birlikte dönebilmek için yönetim kurulu tarafından alınan karar ile 20 Ağustos 2021 tarihinden sonra Göztepe Passolig Kartı sahiplerinden 2 doz aşısını olan ve 14'üncü günden itibaren gozte.pe/yndgurselaksele adresine başvuran ilk 500 taraftarımıza başvurdukları tarihten sonraki ilk iç saha maçına bilet tanımlanması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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