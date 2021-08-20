Ateş düşüren 6 besin

Ateş yükselmesi, hemen herkes için zorlayıcı ve korkutucu bir sağlık sorunu olabiliyor. Vücudumuzun ısı seviyesi herhangi bir hastalık veya enfeksiyona yakalandığımızda yükselmeye başlar. Vücudumuzdaki bu ısı yükselmesi yaşam kalitemizi düşürmekle beraber farklı rahatsızlıklarında oluşmasına neden olur.

TEDBİR ALINMALI

Özellikle küçük çocuklarda meydana gelen ateş çıkması şikayetleri tüm anne ve babaların en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu durumla karşılaşmadan önce tedbir almak çok önemli. Özellikle uzman bir doktora sorarak ateşe karşı tüketilebilecek besinlerle bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkün. İşte ateş düşüren besinler:



KURUYEMİŞLER

Kuruyemişlerdeki tek ve çok bağlı doymamış yağlar, E vitamini ve kalp dostu sterol, ateş düşürücü bileşimler barındırır. Ayrıca güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir. Haftada en az iki kez kuruyemiş yemenin koroner kalp hastalıklarından ölüm riskini önemli ölçüde azalttığı düşünülüyor. Illionis Üniversitesi nörobilimcileri, kuruyemişlerin kalp sağlığına ek olarak, özellikle de bademin yaşa bağlı zihinsel performans düşüşünü önlediğini gösterdi.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çaydaki 'keteçin' adı verilen madde, önemli bir ateş düşürücüdür. Journal of Immunology, 2004'te yeşil çayın ateş düşürücü ve beyin hücrelerini koruyucu özelliğinin, Multipl Skleroz (MS) hastalığının önlenmesi ve tedavisi açısından umut verici olduğunu yazdı. Yeşil çaydaki kafein ve amino asitler, duygular ve zihinsel odaklanma üzerinde ani ve olumlu bir etki yaratıyor.



MOR/KOYU KIRMIZI GIDALAR

BU gıdalara yaban mersini, vişne, nar, mor tatlı patates, siyah üzüm ve pancarı örnek verebiliriz. Mor pigmentler ciddi ölçüde antioksidan koruması sağlar, sinir hücreleri arasında iletişimi güçlendirir, beyin duvarını korur, beyne kan taşıyan damarları güçlendirir. Ağrıyı dindirecek kadar önemli ölçüde ateş düşürücüdür.



KAHVE

Makul miktarda kafein alımının beyin üzerinde faydaları var. Araştırmalar, kahvenin özellikle hücrelerdeki yağ bileşimlerini oksitlenme stresine karşı korumakta etkili olduğunu ortaya koydu. Günde 1-2 fincan kahve, enerji, zindelik, özgüven, sosyal girişkenlik, iş motivasyonu ve dayanıklılığı artırır.



BEYİN DOSTU GIDALAR

BU gıdalar arasında açai meyvesi, brokoli, Brüksel lahanası, zeytinyağı, elma sirkesi, kiraz, lahana, elma püresi, enginar, ceviz, acı biber tozu, kişniş, tarçın, tam tahıllar, avokado, kızılcık, kekik, pancar, üzüm, maydanoz, patlıcan, şeftali, börülce, erik kurusu, nar, kuru üzüm sayılabilir...



YEŞİL GIDALAR

YEŞİL yapraklı sebzelerin faydaları saymakla bitmiyor. Her türden koyu yeşil sebzede ateşi düşürebilen değerli bir mineral bulunur. Kıssadan hisse: Kalbiniz ve beyniniz için yeşilliklerinizi yiyin.