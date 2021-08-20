Recep Niyaz’ın hamile eşi bebeğini kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcularından Recep Niyaz'ın hamile eşi Betül Niyaz'ın, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hastalığa bağlı olarak bebeğini kaybettiğini duyurdu. Acı haber Gaziantep'te ve tüm futbol camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Gaziantep FK oyuncularından Recep Niyaz'ın hamile eşi Betül Niyaz, bir süre önce yakalandığı ve ağır geçirdiği korona virüsü hastalığı yüzünden önceki gün bebeğini doğuramadan kaybetmenin acısını yaşadı.

KARANTİNASI DEVAM EDİYOR

Futbolcu Recep Niyaz ve eşi Betül'ü üzüntüyle boğan, bebeklerinin ölümüyle ilgili Gaziantep FK yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Recep Niyaz'ın biricik eşi Betül Niyaz'ın yakalandığı Kovid-19 hastalığının ardından, dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz'ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir. Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."