Kordon’un kişiye özel restoranı

karşılandığı bir olgu değil; aynı zamanda insanların birbirleriyle kaynaştıkları, sohbet ettikleri, eğlendikleri, sevinç ve üzüntülerini paylaştıkları, kutlamalar yaptıkları yerlerdir. Şiirlere ve şarkılara esin kaynağı olmuş, romantik günbatımı, imbatı, kafeleri, balık lokantaları, şık mağazaları, geçit törenleri, koşu ve bisiklet parkurlarıyla ünlü Alsancak semti İzmir'in en popüler gezi ve eğlence merkezi ve tabii ki meşhur sahil şeridi "Kordon"u ile... Kordon boyu dört mevsim ilkbahar, denizde binlerce yakamoz, güneş sevgi ile batar önümüz arkamız mavidir. Tarihin en eski kentlerden biridir İzmir. Bu hafta bizleri bu güzel coğrafyanın en güzel lezzetleri ile buluşturan Alsancak Kordon boyunun yeni lezzet adreslerinden Zafer'in Yeri'ndeyiz. Taptaze deniz ürünleri, dalından koparılmış meyveler ile yapılmış tatlıları, taze mezeleri ve güler yüzü ile müşterilerini ağırlıyor. Zafer'in Yeri'nin en önemli özelliği mekana da ismini veren Zafer Kelek'in varlığı. Bu meslekteki 40 yıllık tecrübesini buraya aktarmış olmasıdır. Başlıkta da belirttiğimiz gibi müşterileri onu tanır, o da müşterilerinin istek ve beklentileri bilir, misafirleri ile özel olarak ilgilenir. 40 yıldır kimin ne yediğini, içtiğini bilir. Yüzüne bakınca kimin ne yiyeceğini içeceğini bilir.

40 YILLIK USTA BİR ŞEF

Zafer Kelek bu mesleğin içinden gelen, işini tutku ile yapan ömrünü bu mesleğe adamış ünlü mekanların şefidir. Kordon hayatı 1980 yılında İzmir'de başlamış. Rahmetli Metin Oktay'ın mekanında Sirena tipinde kaliteli Avrupai bir mekanmış. Sonra Kordon'da Galatasaray lokaline şef olarak geçmiş. Çeşme'de Ümit Besen'in meşhur olduğu Kapodokya Restoran'da çalışmış. Kordon hayatı Kemal'in yeri ile devam etmiş ve sonra kendisi Smyrna Restoran'ı açmış. Deniz Restoran'ın efsane şefi olarak 18 yıl görev yapmış. Orada çok şey öğrenmiş çok güzel dostluklar insanlar tanımış biriktirmiş. Deniz restoranla ilişkileri hala iyi şekilde devam etmekte. 2019 yılında Kordon'da Zafer'in Yeri olarak yeni restoran ortaya çıkmış. Zafer'in Yeri bir aile işletmesi kızı Emine Kelek ve Fatih Kelek tarafından yönetiliyor. Pandemiye rağmen aynı şevk ve heyecanla devam ediyorlar. Zafer bey "Her şeye rağmen Kordon'da var olmaya devam edeceğiz" diyor. 100 kişilik mekanında sektörü bildiği için önceliğini personeline veriyor. Pandemide soğuk mezede paket servise başlanmış hala da devam ediyor.

ÖZENLE SEÇİLMİŞ MALZEME

Malzemeler bizzat Zafer bey tarafından alınıyor. Domatesi Kemalpaşa'dan bizzat tarlasından alıyor. Salatada ve tüm ürünlerde tarla domatesi kullanıyorlar. Kışın da domatesi cam seralardan alıyorlar. Sürdürülebilirlik önemli, balığı da günlük olarak taze alıyorlar. Mutfakta ve mezelerinde yoğurt olarak İzmir'in en özel markası Emre Vural çiftliğinin ürünlerini kullanıyorlar. Zafer'in Yeri'nin başarısının sırrı, insanların temiz mutfağına güvenmesi ve hizmette Güleryüz. Misafirlerini sıkıntılarından uzaklaştırarak kendilerini özel hissetmelerini sağlıyorlar. Müşterilerine karşı sorumluluklarını en ince ayrıntısına kadar yerine getiriyorlar. Genç bir müşteri kitlesine sahip olmaya başlamışlar, gençler özellikle mekanın meze ve ara sıcaklarını tercih etmekteler. Zafer'in Yeri'nin kendine ait çok özel lezzetleri mevcut bunlardan bazıları; Baby enginar... Enginar haşlandıktan sonra ızgaraya konularak üzerine taze iç baklanın tanelerini kavrularak üzerine konu

larak servis edilmekte özel bir yorum katılmış. Kışın labne peynirli yer elması mekanın özel lezzetlerinden.Dereotu, taze soğanlı hardallı bir sosla ayvayı küp şeklinde doğrayarak çok özel bir lezzet olan ayva salatası ortaya çıkmış. Sadece ayva salatası ile bir şeyler içmek için restorana gelenler varmış. Soğuk mezelerden Girit kabağı, deniz börülcesi enfes. Deniz börülcesini özel olarak toplanıyor. Kuru domatesli cevizli acılı ezmeleri de süper.

Levrek, karides ve kuşkonmazla yapılan deniz mahsullü sevice mezesi harika. Ara sıcaklarda; Ahtapot tandır, levrek simit ve karidesi özel bir yufkaya sararak temiz yağda kızarttıktan sonra servis edi-len karidesli bohça harika. Levrek simit, deniz levreğinin kavrul-muş susama batırılması ile yapılıyor. Acılı chili sosu ile servis ediliyor. Ahtapot tan-dır, kalamar tava, baby kalamar, tereya-ğında güveçte karides ve kadayıflı karides mekana özgü çok özel lezzetlerden.Ana yemekte levrek lokumda çok iddia-lılar muhteşem lezzet. Kır-langıç tandır, adabeyi ve dil menüler, Kemal ustanın meşhur ettiği tuzda balık, özellikle kışın yaptığı kal-kan tandır müşterilerinin en beğendiği lezzetlerden.Tatlı olarak, kazandi-bini eski usul yöntemler-le yapıyorlar harika, haş-haşlı revani ve İzmir'in marka baklavacısı Ağam baklavalarının mekana özel ürettiği şöbiyet yine Ağam'ın dondurması ile ser-vis ediliyor.



Son söz; Günümüzdeki rekabet ortamında restoran işletmeleri mevcut durumlarını devam ettirebilmek, kendilerini yenilemek ve ön plana çıkabilmek için müşteri tercihlerini, ihtiyaç ve isteklerini bilmek ve bu tercihler doğrultusunda mal ve hizmet sunumlarına devam etmek zorundadırlar. Bunu en iyi yapanlardan birisi de Zafer Kelek nam-ı diğer Zafer Şef yani mekanı Zafer'in Yeri'dir.