Prof. Dr. Demirkıran: Aşısızlar yoğun bakımda

TÜRK Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, pandemi tedbirlerine dikkat edilmezse yoğum bakımlarda yeniden artışın yaşanabileceğine dikkat çekip aşının önemine vurgu yaptı. Yoğun bakımlardan aldığı bilgiler doğrultusunda şu anda aşısız hastaların daha fazla yoğun bakımlarda yattığını belirten Demirkıran, "Hastalık aşısız olanlarda ağır seyrediyor. Maalesef hayatlarını kaybedebiliyorlar. 35-55 yaş arası hastalar maalesef aşısız iseler çok daha zor bir sürece maruz kalıyorlar" dedi.

PFİZER-BİONTECH AŞISINA TAM ONAY KULLANIM İZNİ

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına önümüzdeki Pazartesi günü biyolojik lisans onayı vermeyi planladığı bildirildi. FDA, halk arasında "tam onay" olarak da bilinen kullanım iznini bir an önce vermek için çabalarken, bu hamleyle mRNA aşısına dair tereddütleri olan ve aşı olmak istemeyen çok sayıda kişiyi teşvik etmeyi hedefliyor. Beklenen onay çıkarsa, Pfizer-BioNTech aşısı ABD'de tam onay alan ilk Kovid-19 aşısı olacak