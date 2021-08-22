Taş kalpli Günel'e Genel Merkez’den fırça

Yeni Asır'ın Kuşadası Belediyesi'nin SMA hastası İkra bebek için düzenlenecek yardım konserine yer vermemesiyle ilgili manşeti, büyük ses getirdi. Tepkilerin hedefinde yer alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e konuyla ilgili CHP Genel Merkezi'ndeki üst yöneticilerden de telefon geldi. Parti yöneticilerinin Günel'e yardım konseri için yer tahsisini yapmasını söylediği öğrenildi.

'ADININ ANILMASINI İSTEMİYORUZ'

CHP Genel Merkezi'nden yediği fırça sonrası geri adım atan Ömer Günel, danışmanına "Konseri nerede yapmak isterlerse hemen tahsis edin" dedi. Günel gelen telefon sonrası konsere yer vermesine rağmen hem organizatörün hem de minik İkra'nın ailesinin gönlünü alamadı.

Başkan Günel'in tutumunun kendilerini çok üzdüğünü dile getiren yapımcı Serdal Kara, "Başkan Ömer Günel'in bu hayır işinde artık adının anılmasını istemiyoruz. Bu yüzden belediyenin tahsis edeceği yerde konseri yapmayacağız. Konseri başka bir yerde yapacağız. Kuşadası, Aydın veya İzmir'de konseri yapabileceğimiz başka bir yer arıyoruz. Vaktimiz azaldı. Yeri en kısa zamanda bulmamız gerekiyor" dedi. İkra'nın ailesinin de perişan olduğunu kaydeden Kara, "Sanatçılarımız, mankenlerimiz ve bu işte görev alan tüm ekibimle birlikte el ele verdik. Tek derdimiz küçük bir kızı yaşatabilmek" diye konuştu.

MURAT ŞENBAKLAVACI