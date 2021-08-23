Duygusal açlık kilo almaya neden oluyor

DUYGU durumunda yaşanan değişikliklerin yeme biçimlerimizi etkilediğini söyleyen Diyetisyen Neslihan Öztürk, "Ağladık yiyoruz. Güldük yiyoruz. Kutlama yaptık yiyoruz. Dertlendik yiyoruz. Yani o kadar çok duygu durumumuz var ki, ilk birkaç saniyede ya da 5-10 dakikada çok iyi geliyor. Fakat daha sonra 'Neden yedik' diye bu kez strese girip daha kötü bir hale geliyoruz. Yani 2 ucu keskin bıçak gibi. Bu nedenle gerçekten aç mıyız; bunun ayrımını yapmak gerekli" diye konuştu.

KAN TAHLİLİ YAPTIRILMALI

GENELLİKLE böyle durumlarda aç olmadğımızı belirten Öztürk, "Duygusal açlık durumunda bizi duygularımız yönetiyor" uyarısında bulundu. Kilo vermeye başlamadan önce kan tahlili yaptırılmalı diyen Öztürk, "Kan tahlili yaptırdığınızda insülin direnciniz ya da diyabetiniz çık-mış olabilir. Vitamin ve mine-rallerde yaşadığınız eksiklikler kilo vermenize engeldir" dedi. Gerçekçi bir hedef belirlen-mesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Bunu cinsiyetiniz, yaşınız, varsa hastalığınız, kullandığınız ilaçlar, sos-yal ve iş yaşantınıza uygun olarak belir-lemeniz gere-kiyor" ifa-delerini kul-lan-dı.



GERÇEK HEDEFLER BELİRLEYİN

1 HAFTADA 3 kilo vermek için koyulan hedeflerin yanlış olduğunu dile getiren Öztürk, "1 ayda sizin maksimum verebileceğiniz kilo 3 ya da 4 olması gerekirken siz arkadaşınızın verdiği kiloyu hedefleyip bunu 10 kilo vermek olarak belirlediyseniz bunu veremezsiniz. Veremediğiniz için de motivasyonunuz düşer. O yüzden 'Program da başarısızım' der ve komple vazgeçersiniz" ifadelerini kullandı.



EGZERSİZDEN VAZGEÇMEYİN

ÖZTÜRK, kilo vermeye engel olan nedenlerden birinin de yeterli egzersiz yapmamak olduğunu söyledi. Öztürk, "Mutlaka egzersiz yapmanız gerekiyor. Çünkü aldığınız enerji ile harcadığınız enerji arasında bir fark olması gerekli. Daha kolay kilo verirsiniz. Daha fit bir hale gelirsiniz. Ayrıca kendinizi de çok iyi hissedersiniz" diye konuştu.



SU İÇEREK TOK KALMAK DAHA KOLAY

SU içmenin kilo verme sürecinde çok önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Vücudumuzun yüzde 70-80'i su, beynimizin neredeyse yüzde 90'ı su. Ve su içerek bunu yerine koymuş oluyorsunuz. Besinleri parçalıyorsunuz. Vücuttan atıyorsunuz. Ayrıca tokluğunuz artıyor. O nedenle su içmek çok önemli" dedi.



KALİTESİZ UYKU KİLO ALDIRIYOR

KALİTELİ uykunun da önemine değinen Öztürk, "İyi uyumaktan kasıt; geç yattım geç kalktım değil. Gece 02.00'de en derin uykuda olmanız gerekiyor. O yüzden belirli bir saatte yatıp kaliteli ve derin bir uykuya yatmanız gerekiyor. Çünkü uyumadığınız taktirde ertesi gün yaklaşık 400 kalori kadar karbonhidratlı besinler almaya başlıyorsunuz. Göbek çevrenizde de yağlanma artıyor" uyarısında bulundu.



ŞOK DETOKSLAR UZUN VADEDE FAYDASIZDIR

ÖZTÜRK, düşük kalorili şok detokslar ya da meyve suları gibi karışımlara da dikkat çekerek, "Bin kalorili ya da 1200 kalorinin altında olan programları uygulamayın. 1-2 haftalık süreçte çok işe yarar. Kas ve sıvı kaybına sebebiyet vermiştir. Ama daha sonrasında metabolizmanız yavaşlamaya başlar burada da çok fazla yemeye başlarsınız" dedi.



VİTAMİN VE MİNERAL İÇİN BOL BOL LEBLEBİ

NOHUTTAN elde edilmesi sebebiyle iyi bir protein kaynağı olan leblebi; kalsiyum, manganez, fosfat, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra K vitamini ve B6 gibi vitaminleri bakımından zengin bir atıştırmalıktır. Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin leblebi tüketmesi yaşadıkları sıkıntıları azaltır. Leblebi mide öz suyunun emilmesine yardımcı olarak gastrit ve ağrılara da iyi gelir. Ayrıca tokluk hissi sağlayarak daha az yemek yemeye yardımcı olur.



KİVİ TÜKETEREK AKCİĞERİ GÜÇLENDİRİN

KİVİNİN içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler. Kivi hamile kadınlar için de oldukça faydalıdır. İyi bir folat kaynağı olan kivi, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olmasını sağlar. Öte yandan, düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği sayesinde şeker sorunu yaratmayarak kilo kontrolüne olumlu yansır.