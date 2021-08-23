Ferit ve Ayse’nin arası Baha yüzünden açılıyor

ATV'NİN beğeniyle izlenen dizisi Kalp Yarası, her hafta olduğu gibi yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu sevilen dizinin yeni bölümünde, Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur. Ayşe ve Ferit arasındaki buzlar da erimeye başlar. Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır. Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır.

SOĞUK RÜZGARLAR

LEMAN'IN her şeyi yanlış anlaması, karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir