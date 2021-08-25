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Haberler Yaşam Emine Ün’ün annesi korona virüse yenildi

Emine Ün’ün annesi korona virüse yenildi

Emine Ün’ün annesi korona virüse yenildi

25.8.2021

OYUNCU Emine Ün'ün günlerdir yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören annesi hayatını kaybetti. Ölüm haberini sosyal medya hesabından veren Ün, "Acımın tarifi yok" dedi. Şu sıralar oynadığı reklamlarla beğeni toplayan Ün, geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalandı. Ün ile birlikte annesinin de korona testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlıkları bulunan anne Ün, yoğun bakıma kaldırıldı. Oyuncunun günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren annesi hayatını kaybetti. 4 gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Emine Ün, yoğun bakıma kaldırılan annesi için dua istemişti. Ün, "Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok... Öyle çok arayan soran yazan var ki, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istedim ama imkansız. Çok teşekkür ederim" dedi.
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