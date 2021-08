Engelsiz yaşam

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun Gaziantep'te düzenlediği ve 600'ün üzerinde engelli yüzücünün kulaç attığı Türkiye Şampiyonası'na 7 sporcu ile katılan Manisa Su Sporları Kulübü 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz 15 madalya elde etti. Daha önce Belarus'ta düzenlenen yarışlarda 6 altınla ülkemizi gururlandıran Muhammet Keskin ise S7'de 100 metre sırtta 1.31.55 derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

MANİSA'DAN 7 SPORCU

Bedensel Engelliler Spor İl Temsilcisi Ahmet Ünsal, Antrenör Nurettin Karanarlık önderliğindeki Muhammet Keskin, Zümra Aynurlu, Ferzan Özkan, Mehmet İlerü, Can Gündoğdu, Deniz Ünsal ve Batuhan Çiltaş'tan oluşan Manisa Su Sporları Kulübü sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tahsis edilen engelli otobüsü ile Gaziantep'e gitti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'ın destekleri ile Gaziantep'e ulaşan engelli yüzücüler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hizmete sokulan 50 metrelik olimpik havuzda düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda rakipleri ile kıyasıya mücadele verdi.

TÜRKİYE REKORUNU KIRDI

Güçlü rakipleri ile havuzda mücadele veren yüzücülerden S7 kategorisinde Muhammet Keskin 50 metre serbest ve 200 metre karışıkta altın madalya alırken, 400 metre serbest, 100 metre serbestte gümüş madalya, 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı. Uluslararası Belarus yarışlarında büyük başarı gösteren Muhammet Keskin S 7'de 100 metre sırtta 1.31.55 Türkiye rekorunun sahibi oldu. S6 kategorisinde de Zümra Aynurlu 400 metre serbest, 200 metre karışık ve 100 metre sırtta birinci gelerek altın madalya elde etti. Aynurlu, katıldığı 50 metre ve 100 metre serbestte gümüş madalya elde etti. S5 kategorisinde de Ferzan Özkan 100 metre serbest, 100 metre kurbağlama ve 50 metre sırtta bronz madalya elde etti. S6 kategorisinde Mehmet İlerü 100 metre sırtta serbest bronz madalya kazanırken, S9'un 12-15 yaş grubunda Can Gündoğdu 100 metre serbestte bronz madalya ya uzanan isim oldu.

BAŞARILARINI KANITLADILAR

Yıllardır Manisa'daki engelli yüzücülere katkı sağlayan Telateks Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Üstünel, Manisa Su Sporları Kulübü sporcularının başarısından dolayı çok mutlu olduğu dile getirerek; "Onlara sağladığımız imkanların karşılığını Uluslararası ve Türkiye şampiyonalarındaki başarılarla kanıtladılar. Tüm sporcularımı gözlerinden öpüyorum" dedi.

İLK DANS MUTLULUĞU

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Said Arslan, 2016 yılında Arzu Karataş (28) ile tanıştı. Arzu Karataş'a geçen yıl Temmuz ayında evlenme teklifi eden Said Arslan, "Evet" cevabı alınca hazırlıklara başladı. Söz ve nişanın ardından düğün hazırlıklarını tamamlayan Arzu ve Said çifti, havai fişek ve alkışlarla düğün salona gelerek misafirlere gül ve karanfil attı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un kıydığı nikahta çifti aileleri, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Başkan Selçuk, yaptığı konuşmada, çifti tebrik ederek, "Bir ömür boyu mutlu olun" dedi. Başkan Selçuk, çifte Türk bayrağı hediye etti.

CÜNEYT HASÇELİK