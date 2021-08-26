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Haberler Yaşam Kovid 19’a karşı yerli ve milli sprey

Kovid 19’a karşı yerli ve milli sprey

Kovid 19’a karşı yerli ve milli sprey

26.8.2021

BİLKENT ve Hacettepe Üniversitesi bilim insanları tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen burundan sprey şeklindeki "koruyucu ilaç" için geri sayım başladı. İlacın Faz 1 çalışmaları için gerçekleştirilecek numune üretimlerinin ardından etik kurul onayı ile gönüllüler üzerindeki araştırmalar başlayacak. Her şey yolunda giderse aralık ayında kullanıma sunulması planlanan ilacın var olan ya da ortaya çıkabilecek tüm varyantlara karşı etkili olması bekleniyor.
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